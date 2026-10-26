First National verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First National hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First National ein EPS von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 30,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at