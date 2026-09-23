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23.09.2026 06:31:28
First Niles Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
First Niles Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,70 Prozent auf 4,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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