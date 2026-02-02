02.02.2026 06:31:29

First Northern Community Bancorp legte Quartalsergebnis vor

First Northern Community Bancorp hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Northern Community Bancorp ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,27 USD. Im Vorjahr hatte First Northern Community Bancorp 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,11 Prozent zurück. Hier wurden 73,57 Millionen USD gegenüber 84,67 Millionen USD im Vorjahr generiert.

