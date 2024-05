First Northern Community Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Northern Community Bancorp hat am 29.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Northern Community Bancorp ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 20,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at