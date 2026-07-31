First Northern Community Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Northern Community Bancorp präsentierte in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,08 Prozent auf 22,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at