First Northwest Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Northwest Bancorp präsentierte am 26.10.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,470 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat First Northwest Bancorp im vergangenen Quartal 20,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Northwest Bancorp 21,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at