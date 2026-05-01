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01.05.2026 06:31:29
First Northwest Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
First Northwest Bancorp hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,65 Prozent auf 27,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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