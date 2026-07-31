First Northwest Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Northwest Bancorp hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Northwest Bancorp 0,420 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,28 Prozent auf 27,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Northwest Bancorp 29,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at