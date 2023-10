First Northwest Bancorp legte Quartalsergebnis vor

First Northwest Bancorp hat am 26.10.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,280 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,68 Prozent auf 17,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at