First Northwest Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Northwest Bancorp stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

First Northwest Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 USD je Aktie gewesen.

First Northwest Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at