Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) shares were down about 9% as of 1:48 p.m. ET on Nov. 19 after Hunterbrook Media published an investigation alleging that AMD's software keeps turning up in servers made by a blacklisted Chinese company.

The short report lands as the market is still reeling from Jensen Huang's resignation as Nvidia CEO in the wake of reports he was romantically involved with a suspected Chinese intelligence asset, and on the same day new U.S. rules tightening advanced chip exports take effect. So, what should investors take from this?

While the allegations are narrower than some of the headlines make it seem, I think they're another sign that the AI trade has more cracks than bulls would like to admit.

Continue reading