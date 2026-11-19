NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.11.2026 20:55:02
First Nvidia, Now AMD: A Short Seller Just Put Its China Business Under the Microscope
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) shares were down about 9% as of 1:48 p.m. ET on Nov. 19 after Hunterbrook Media published an investigation alleging that AMD's software keeps turning up in servers made by a blacklisted Chinese company.
The short report lands as the market is still reeling from Jensen Huang's resignation as Nvidia CEO in the wake of reports he was romantically involved with a suspected Chinese intelligence asset, and on the same day new U.S. rules tightening advanced chip exports take effect. So, what should investors take from this?
While the allegations are narrower than some of the headlines make it seem, I think they're another sign that the AI trade has more cracks than bulls would like to admit.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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06:00
|Can Nvidia learn from AIG’s mistakes? (Financial Times)
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01:42
|US approved sale of Nvidia and AMD chips to Chinese companies (Financial Times)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Hold
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|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|424,45
|-5,15%
|NVIDIA Corp.
|129,30
|-2,86%
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