First of Long Island mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First of Long Island hat am 26.01.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,440 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat First of Long Island im vergangenen Quartal 30,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First of Long Island 30,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 128,13 Millionen USD – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem First of Long Island 119,38 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD und einen Umsatz von 129,28 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at