First of Long Island präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First of Long Island gab am 27.01.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,380 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First of Long Island 0,440 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 30,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,2 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 119,38 Millionen USD, während im Vorjahr 116,11 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 117,48 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at