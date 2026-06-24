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24.06.2026 06:31:29
First Ottawa Bancshares gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
First Ottawa Bancshares hat am 22.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,78 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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