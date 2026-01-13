13.01.2026 06:31:28

First Ottawa Bancshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Ottawa Bancshares gab am 11.01.2026 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,16 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 27,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

