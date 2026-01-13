|
13.01.2026 06:31:28
First Ottawa Bancshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Ottawa Bancshares gab am 11.01.2026 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,16 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 27,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!