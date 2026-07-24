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24.07.2026 06:31:29
First Ottawa Bancshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Ottawa Bancshares hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 7,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Ottawa Bancshares 6,08 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat First Ottawa Bancshares im vergangenen Quartal 33,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Ottawa Bancshares 29,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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