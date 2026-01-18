Pacific Financial Aktie

Pacific Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40AZA / ISIN: US6942751081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.01.2026 16:50:09

First Pacific Financial Adds TCW Flexible Income ETF Shares

On Jan. 16, First Pacific Financial disclosed a buy of 237,585 shares of TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF (NYSE:FLXR).According to an SEC filing dated Jan. 16, 2026, First Pacific Financial bought 237,585 additional shares of TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF during the fourth quarter.TCW Flexible Income ETF provides diversified exposure to global fixed income markets through an actively managed strategy, targeting both income and capital growth. The fund leverages a flexible mandate to adjust allocations across credit qualities, maturities, and geographies, including up to 50% in emerging markets and selective use of high-yield securities. Its structure allows for dynamic risk management and tactical positioning, appealing to investors seeking an adaptive approach to fixed income investing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pacific Financial Corp

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Pacific Financial Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

First Pacific Co. Ltd. 0,66 -0,75% First Pacific Co. Ltd.
Pacific Financial Corp 12,80 0,31% Pacific Financial Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:43 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen