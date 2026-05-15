First Philippine: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Philippine hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 10,58 PHP gegenüber 10,72 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat First Philippine 24,25 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41,33 Milliarden PHP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at