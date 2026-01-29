First Phosphate gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Phosphate hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

First Phosphate vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at