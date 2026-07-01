First Phosphate hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

First Phosphate hat am 29.06.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das First Phosphate ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,210 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at