12.02.2026 06:31:29
First Quantum Minerals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
First Quantum Minerals lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
First Quantum Minerals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 CAD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Quantum Minerals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,06 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,76 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,58 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7,32 Milliarden CAD ausgewiesen.
