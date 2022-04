First Quantum Minerals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First Quantum Minerals präsentierte am 27.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,700 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Quantum Minerals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,16 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,68 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,575 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,07 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at