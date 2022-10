First Quantum Minerals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

First Quantum Minerals hat sich am 26.10.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,140 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Quantum Minerals 0,290 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,73 Milliarden USD – eine Minderung von 4,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,80 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,151 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,70 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at