First Quantum Minerals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Quantum Minerals hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Quantum Minerals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,92 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,85 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at