First Quantum Minerals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Quantum Minerals präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,08 Milliarden USD gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at