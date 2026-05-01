First Quantum Minerals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Quantum Minerals veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,93 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,71 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at