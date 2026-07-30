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30.07.2026 06:31:29
First Quantum Minerals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
First Quantum Minerals hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,22 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Quantum Minerals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.
First Quantum Minerals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,70 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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