First Quantum Minerals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Quantum Minerals hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,27 Prozent auf 1,85 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,74 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at