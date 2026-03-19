First Real Estate Investment Trust New Jersey: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

First Real Estate Investment Trust New Jersey präsentierte in der am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Real Estate Investment Trust New Jersey noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

First Real Estate Investment Trust New Jersey hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at