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15.06.2026 06:31:29
First Real Estate Investment Trust New Jersey legte Quartalsergebnis vor
First Real Estate Investment Trust New Jersey hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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