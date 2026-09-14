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14.09.2026 06:31:29
First Real Estate Investment Trust New Jersey veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
First Real Estate Investment Trust New Jersey hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,69 USD, nach 0,120 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,14 Prozent auf 7,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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