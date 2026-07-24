First Reliance Bancshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

First Reliance Bancshares hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

First Reliance Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,440 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 17,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at