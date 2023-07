First Reliance Bancshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Reliance Bancshares äußerte sich am 27.07.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,120 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Reliance Bancshares in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,0 Millionen USD im Vergleich zu 9,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

