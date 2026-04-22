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22.04.2026 06:31:29
First Reliance Bancshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher
First Reliance Bancshares hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 17,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Reliance Bancshares 16,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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