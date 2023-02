First Reliance Bancshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Reliance Bancshares präsentierte am 01.02.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

First Reliance Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,4 Millionen USD – ein Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Reliance Bancshares 9,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,730 USD. Im letzten Jahr hatte First Reliance Bancshares einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 39,02 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte First Reliance Bancshares einen Umsatz von 38,91 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,785 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 39,30 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at