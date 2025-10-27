First Reliance Bancshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Reliance Bancshares hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

First Reliance Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at