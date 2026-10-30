First Reliance Bancshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First Reliance Bancshares hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

First Reliance Bancshares hat ein EPS von 0,33 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,330 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 17,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at