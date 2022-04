First Republic Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Republic Bank hat sich am 13.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,79 USD im Vorjahresquartal.

First Republic Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,90 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,40 Milliarden USD gerechnet.

