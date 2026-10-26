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26.10.2026 13:20:23
First Resource Bank Reports Rise In Q3 Income
(RTTNews) - First Resource Bank (FRSB.OB) reported earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $2.940 million, or $0.98 per share. This compares with $2.258 million, or $0.75 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 28.2% to $8.845 million from $6.899 million last year.
First Resource Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.940 Mln. vs. $2.258 Mln. last year. -EPS: $0.98 vs. $0.75 last year. -Revenue: $8.845 Mln vs. $6.899 Mln last year.
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