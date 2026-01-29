29.01.2026 06:31:29

First Resource Bankcorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Resource Bankcorp hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,330 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Resource Bankcorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,72 USD, nach 1,73 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,81 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 44,33 Millionen USD ausgewiesen.

