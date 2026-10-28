First Resource Bankcorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First Resource Bankcorp hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

First Resource Bankcorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,750 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Resource Bankcorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 11,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at