First Resource Bankcorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Resource Bankcorp lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte First Resource Bankcorp einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 11,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at