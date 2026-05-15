First Resources Aktie
ISIN: US33617N1054
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15.05.2026 02:07:02
First Resources Q1 net profit up 53.1% at US$96.6 million on stronger sales, production output
It has posted a 70.4% year-on-year increase in sales to US$477.2 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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