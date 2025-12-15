First Robinson Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

First Robinson Financial lud am 13.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat First Robinson Financial 6,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at