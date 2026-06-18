First Robinson Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Robinson Financial hat am 17.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat First Robinson Financial im vergangenen Quartal 6,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Robinson Financial 6,0 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,57 USD. Im Vorjahr hatte First Robinson Financial 6,93 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 26,52 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte First Robinson Financial 23,71 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at