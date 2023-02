First Savings Financial Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Savings Financial Group lud am 07.02.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,410 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,65 Prozent zurück. Hier wurden 21,5 Millionen USD gegenüber 30,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

