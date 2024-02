First Savings Financial Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Savings Financial Group hat am 31.01.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2023 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,130 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,21 Prozent auf 16,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at