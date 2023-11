First Savings Financial Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First Savings Financial Group gab am 31.10.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,410 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat First Savings Financial Group 21,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,85 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,31 Prozent auf 86,92 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 111,88 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 91,10 Millionen USD taxiert.

