First Savings Financial Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Savings Financial Group hat sich am 26.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,520 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Savings Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 18,1 Millionen USD, gegenüber 22,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at