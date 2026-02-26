|
First Solar hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
First Solar äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 4,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Solar noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,68 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 14,21 USD. Im letzten Jahr hatte First Solar einen Gewinn von 12,02 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,22 Milliarden USD gegenüber 4,21 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
